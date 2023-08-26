Главный тренер «Реала Сосьедад» ответил на вопрос о дебюте Арсена Захаряна

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал дебют российского полузащитника Арсена Захаряна в матче с «Лас-Пальмасом».

«Я выпустил его на замену в трудной ситуации, потому, что у парня высокий уровень индивидуального мастерства, и он игрок, который очень хорошо умеет цепляться за мячи и перехватывать передачи. У него отличная скорость, он хорошо действует в завершающей стадии. Он также может быть полезен при стандартных положениях, потому что у него отличный удар. Он не уклоняется от единоборств и может играть агрессивно.

Он здесь всего несколько дней и пока не очень хорошо знаком с партнёрами, но в будущем мы на него очень рассчитываем», – приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

Напомним, вчера, 25 августа, состоялся матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча завершилась с ничейным счётом 0:0. Захарян вступил в игру со скамейки запасных на 75-й минуте.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.