Емельянов: Евсеев кому надо — напихает, кого надо — похвалит. Атмосфера при нём — семейная

Защитник «Шинника» Роман Емельянов сравнил бывшего тренера ярославцев Вадима Евсеева, ныне возглавляющего воронежский «Факел», с нынешним наставником «Шинника» Дмитрием Хомухой.

«Что могу сказать про Дмитрия Хомуху как про тренера? Занятия интенсивные, он многое требует. Упражнения очень акцентированные. Он требовательный наставник.

Что могу сказать про Евсеева как про тренера? Он был в контакте со всеми ребятами, шутил много. Атмосфера при нём была семейная. Кому надо — напихает, кого надо — похвалит. Тренировки у него были более лайтовые, но в этом плане у каждого тренера свой подход. Хомуха более требовательный, чем Евсеев. Дмитрий Иванович по часу теорию даёт, большое внимание прессингу уделяет», — приводи слова Емельянова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Вадим Евсеев был главным тренером ярославского «Шинника» с 2021 по 2023 год.