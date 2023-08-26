Гол Беллингема помог «Реалу» минимально обыграть «Сельту» в матче 3-го тура Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Балаидос» в Виго. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диас де Мера Эскудеросом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» минимально обыграл «Сельту» со счётом 1:0.

Бóльшую часть матча команды не могли открыть счёт в игре. На 69-й минуте «Реал» получил отличную возможность сделать это — в ворота «Сельты» был назначен пенальти. Однако нападающий мадридского клуба Родриго не смог реализовать пенальти.

Родриго не смог реализовать пенальти:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Вскоре, на 81-й минуте, Джуд Беллингем смог открыть счёт в матче, выведя «Реал» вперёд.

Джуд Беллингем забивает первый гол в матче:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Больше голов во встрече не было, матч так и закончился — 1:0, минимальная победа мадридского «Реала».

Таким образом, после результата данного матча «Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги с девятью очками из девяти возможных. «Сельта» расположилась на 16-м месте с одним очком после трёх сыгранных матчей чемпионата.