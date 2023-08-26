Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В пятницу, 25 августа, состоялись заключительные четыре матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024. В частности, хет-трик Криштиану Роналду и дубль Садио Мане позволили «Аль-Насру» одержать первую победу в новом розыгрыше лиги.
Результаты матчей 3-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии:
«Аль-Таи» — «Аль-Вахда» — 0:3;
«Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» — 0:4;
«Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» — 1:1;
«Аль-Ахли» — «Аль-Охдуд» — 1:0;
«Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» — 0:4;
«Аль-Фейха» — «Аль-Хазм» — 0:0;
«Аль-Фатех» — «Аль-Наср» — 0:5;
«Аль-Таавун» — «Абха» — 1:0;
«Аль-Шабаб» — «Дамак» — 1:1.
По итогам трёх туров во главе турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии установилось двоевластие: максимальный результат показали «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». «Аль-Наср», набравший первые очки, поднялся на 10-е место.
Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.
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