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Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В пятницу, 25 августа, состоялись заключительные четыре матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона-2023/2024. В частности, хет-трик Криштиану Роналду и дубль Садио Мане позволили «Аль-Насру» одержать первую победу в новом розыгрыше лиги.

Результаты матчей 3-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии:

«Аль-Таи» — «Аль-Вахда» — 0:3;

«Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» — 0:4;

«Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» — 1:1;

«Аль-Ахли» — «Аль-Охдуд» — 1:0;

«Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» — 0:4;

«Аль-Фейха» — «Аль-Хазм» — 0:0;

«Аль-Фатех» — «Аль-Наср» — 0:5;

«Аль-Таавун» — «Абха» — 1:0;

«Аль-Шабаб» — «Дамак» — 1:1.

По итогам трёх туров во главе турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии установилось двоевластие: максимальный результат показали «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». «Аль-Наср», набравший первые очки, поднялся на 10-е место.

Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.