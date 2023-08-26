Даниэль Перец стал голкипером «Баварии»

«Бавария» подписала контракт с 23-летним голкипером Даниэлем Перецом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с вратарём рассчитано на пять лет – до 30 июня 2028 года.
Ранее Перец выступал за тель-авивское «Маккаби», где был основным голкипером в последние два года. В прошлом сезоне он провёл за команду 46 матчей во всех турнирах. Уже в этом сезоне Перец сыграл за «Маккаби» в шести встречах. Также на его счету один матч за сборную Израиля.
В «Баварии» Перец будет выступать под 18-м номером.
«Это мечта каждого ребёнка – однажды играть за такой большой клуб, как «Бавария». Когда я услышал о её интересе, то у меня было только одно желание: чтобы переход состоялся. С нетерпением жду всего, что мне предстоит», — сказал Перец.
«С приходом Даниэля Переца наша вратарская линия очень хорошо укомплектована с точки зрения перспектив – как на этот сезон, так и на будущее. Даниэль – вратарь с большим потенциалом. В молодые годы он уже показал свои способности не только на внутреннем уровне, но и в международных соревнованиях», — сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен.
Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке:
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