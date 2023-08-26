Роналду прокомментировал победный матч «Аль-Насра», в котором он отметился хет-триком
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе своей команды в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом».
«И снова великолепная командная работа. Вперёд, «Аль-Наср», – написал Роналду в одной из социальных сетей.
Напомним, 25 августа завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Наср». «Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» со счётом 5:0, Криштиану Роналду оформил хет-трик, а Садио Мане отметился дублем.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025-го. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.
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