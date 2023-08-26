Квинси Промес выпустил новый видеоклип
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выпустил новый видеоклип.
31-летний футболист опубликовал в YouTube клип на песню «Worst day». За десять часов видео набрало около двух тысяч просмотров.
Квинси Промес перешёл в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в 2014 году. Футболист покинул московский клуб в 2018 году, перейдя в испанскую «Севилью», однако вернулся в стан красно-белых в 2021-м. За весь период выступления в «Спартаке» нидерландский нападающий принял участие в 221 матче, забил 109 голов и записал на свой счёт 55 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 11 млн. Действующее соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года.
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