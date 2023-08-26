Антон Терехов покинул «Шинник»
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«Шинник» и 25-летний полузащитник Антон Терехов достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Хавбек пришёл в команду в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023 и провел за ярославцев 7 матчей.
Терехов наиболее известен по выступлениям за московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Тамбов» в Российской Премьер-Лиге. В общей сложности футболист провёл в РПЛ 40 матчей. Также Терехов выступал за молодёжную и вторую команды «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик» и юношеские сборные России.
После шести туров Первой лиги «Шинник» занимает девятое место. На счету команды девять очков. В 7-м туре ярославцы сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо» 27 августа. Начало матча в 19:00 мск.
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