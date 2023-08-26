Анчелотти недоволен эпизодом с незабитым пенальти «Реала» в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу мадридской команды в матче с «Сельтой».
«Сельта» очень хорошо оборонялась, нам не удавалось найти свободные зоны. У нашей атаки возникли проблемы.
У нас не вольный выбор исполнителя пенальти. Я сказал Вальверде, что бить должен Лука Модрич. Я не знаю, что произошло. Они выбрали Родриго, и я не успел сказать, что бить должен Модрич. Я немного зол. Возможно, случилось недопонимание. Было сложно докричаться до игрока.
Эта победа добыта не за счёт мастерства, а за счёт самоотдачи. В нашей игре было много недостатков, однако мы работали до конца», – приводит слова Анчелотти AS.
Напомним, завершился матч 3-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Балаидос» в Виго. «Реал» минимально обыграл «Сельту» со счётом 1:0. Единственным автором гола стал полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем.
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