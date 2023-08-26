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Ди Мария объяснил, почему принял решение отклонить предложения из Саудовской Аравии

Ди Мария объяснил, почему принял решение отклонить предложения из Саудовской Аравии
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Нападающий лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария рассказал, что мог перейти в саудовский клуб в летнее трансферное окно.

«Я получил много звонков из Саудовской Аравии. Мне предлагали невероятные суммы, но я выбирал сердцем, поэтому решил вернуться в «Бенфику». Я благодарен клубу и нашим болельщикам, потому что это что-то невероятное – встречать новых игроков таким образом. Получить такой прием было очень приятно. Я покинул клуб через парадные двери и вернулся так же. Ко мне относятся очень хорошо», – приводит слова Ди Марии Daily Mail со ссылкой на D Sports Radio.

35-летний Ди Мария играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. Аргентинский нападающий вернулся в лиссабонскую команду этим летом, перейдя в клуб на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

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