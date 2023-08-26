Гризманн: пережил ситуацию Феликса. Лучшее, что мог сделать — молчать и упорно работатать

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ситуацию с Жоау Феликсом, который был исключён из состава мадридцев из-за желания перейти в «Барселону».
«Я тоже переживал ситуацию Феликса, потому что сделал кое-что, что повредило клубу. Лучшее, что я мог сделать – молчать, упорно работать, как и любой другой игрок, чтобы вернуться к планам тренера.
Ему нелегко, надеюсь, всё у него получится. Это было бы лучше для клуба, для Жоау, для всех», — приводит слова Гризманна The Athletic.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось, что Феликс готов ждать предложения от «Барселоны» до конца летнего трансферного окна.
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