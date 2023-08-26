«Рубин» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Поделиться
Сегодня, 26 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ак-Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 17:30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В последний раз команды в рамках РПЛ встречались в позапрошлом сезоне, 28 ноября 2021 года. Сильнее оказались бело-голубые со счётом 3:2. Последний матч любого формата команды провели 5 июля 2022 года, где в товарищеском матче «Динамо» снова одержало верх, счёт 2:0.
В таблице РПЛ «Динамо» занимает пятое место, а «Рубин» — 12-е.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:29
-
09:23
-
09:18
-
09:14
-
09:03
-
09:00
-
08:30
-
08:13
-
08:10
-
07:10
-
06:49
-
06:24
-
06:05
-
05:43
-
05:35
-
05:29
-
04:45
-
04:35
-
04:22
-
04:12
-
03:39
-
03:39
-
03:27
-
03:13
-
03:06
-
02:45
-
02:20
-
01:55
-
01:55
-
01:46
-
01:22
-
01:19
Партнерский контент