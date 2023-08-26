«Рубин» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ак-Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 17:30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз команды в рамках РПЛ встречались в позапрошлом сезоне, 28 ноября 2021 года. Сильнее оказались бело-голубые со счётом 3:2. Последний матч любого формата команды провели 5 июля 2022 года, где в товарищеском матче «Динамо» снова одержало верх, счёт 2:0.

В таблице РПЛ «Динамо» занимает пятое место, а «Рубин» — 12-е.