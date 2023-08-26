В «Баварии» рассказали, как переход Кейна был на грани срыва из-за «Тоттенхэма»

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс раскрыл подробности переговоров с лондонским «Тоттенхэмом» по переходу нападающего Гарри Кейна, рассказав, что трансфер форварда чуть не сорвался из-за желания руководства английского клуба получить больше денег за его переход.
«В полночь мы пришли к устному соглашению по трансферу, однако в 2:50 ночи сделка вновь была поставлена под сомнение. Они вновь запросили большую сумму. Ян Дрезен (генеральный директор «Баварии». — Прим. «Чемпионата») тогда сказал: «Ни пенни больше!» Леви потребовалось шесть часов, чтобы смириться с нашей позицией, после чего самолёт, который ждал Кейна тем утром, наконец-то взлетел. В то утро Гарри сказал: «Если мы не придём к соглашению вечером, я сыграю за «Тоттенхэм» в воскресенье. И тогда всё закончится, я не подпишу новый контракт с ними и перейду сюда как свободный агент в следующем году», — приводит слова Хёнесса Die Welt.
30-летний Кейн перешёл в «Баварию» этим летом. За его трансфер мюнхенский клуб заплатил € 100 млн.
Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке
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