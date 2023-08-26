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«Спартак» – «Ахмат»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Игра начнётся в 19:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» в двух матчах не сумел переиграть «Ахмат» — обе игры завершились вничью (0:0 и 1:1).

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда обыграла «Оренбруг» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1), но уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3).

«Ахмат» расположился на девятой строчке в РПЛ, одержав победы над «Сочи» (2:1) и «Оренбургом» (4:0), при этом уступив «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Пари НН» (0:2).