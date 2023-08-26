Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» выиграл три матча на старте сезона Ла Лиги во второй раз подряд

«Реал» выиграл три матча на старте сезона Ла Лиги во второй раз подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 3-го тура испанской Ла Лиги (1:0), одержав таким образом третью победу подряд со старта чемпионата Испании. «Королевский» клуб подобным образом начал сезон во второй раз подряд. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «твиттере».

Последний раз до этого «Реалу» удавалось начать два сезона в чемпионате Испании с трёх побед подряд в розыгрышах Примеры 1964/1965 и 1965/166.

В нынешнем сезоне «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0). Сейчас мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата с Испании с девятью набранным очками после трёх матчей.

Материалы по теме
Беллингем разрывает Ла Лигу. Сейчас у него голов больше, чем у «Барсы»
Беллингем разрывает Ла Лигу. Сейчас у него голов больше, чем у «Барсы»

«Сельта» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 3-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android