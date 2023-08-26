«Реал» выиграл три матча на старте сезона Ла Лиги во второй раз подряд

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче 3-го тура испанской Ла Лиги (1:0), одержав таким образом третью победу подряд со старта чемпионата Испании. «Королевский» клуб подобным образом начал сезон во второй раз подряд. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «твиттере».
Последний раз до этого «Реалу» удавалось начать два сезона в чемпионате Испании с трёх побед подряд в розыгрышах Примеры 1964/1965 и 1965/166.
В нынешнем сезоне «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0). Сейчас мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата с Испании с девятью набранным очками после трёх матчей.
«Сельта» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 3-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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