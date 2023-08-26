Владимир Быстров высказался о дебюте Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»

Бывший игрок московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров сообщил, что пока рано судить о дебюте российского полузащитника Арсена Захаряна, который недавно перешёл в испанский «Реал Сосьедад».

«Давайте не будем обсуждать, когда Захарян выходит на 10-15 минут, а то мы уже считаем верховые единоборства, потом будем считать голы на тренировках. Вот выйдет он с первых минут, забьёт гол, тогда и обсудим.

Сейчас всё только в его ногах, руках – не знаю. Зависит от того, как он проявит себя в борьбе за место в основной состав. Попасть в основной состав «Реал Сосьедад» гораздо тяжелее, чем в «Динамо», – сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, ранее Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Отмечается, что испанский клуб заплатит за полузащитника € 12 млн плюс бонусы.