Губерниев: на таких, как Галицкий, Россия держится. Тиньков всегда был треплом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заочном конфликте известного предпринимателя Олега Тинькова с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, встав на сторону последнего. Тележурналист также позволил себе несколько нелицеприятных слова в адрес бизнесмена.

«Вставлю свои пять копеек по поводу слов Тинькова про Галицкого! С Галицким всё понятно, на таких как он страна держится…. А Тиньков всегда был треплом худым да сплетником старым…… Это уж доподлинно известно мне...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Тиньков публично раскритиковал Галицкого за слова того о желании видеть в составе «Краснодара» 11 воспитанников клуба. Также предприниматель заявлял, что игрокам клуба плевать на владельца.