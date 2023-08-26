«Реал» не забил 5 из 17 последних пенальти в Ла Лиге, столько же было за 77 предыдущих

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не смог реализовать 11-метровый удар в матче 3-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» (1:0). Этот пенальти стал пятым незабитым из 17 последних ударов с «точки» для мадридцев. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «Твиттере».

Родриго («Реал Мадрид») не реализует пенальти!

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Примечательно, что за предыдущие 77 попыток реализовать 11-метровые «Реал» не забил те же пять раз.

Напомним, на 68-й минуте матча с «Сельтой» «Реал» получил возможность получить пенальти. К «точке» подошёл Родриго, однако не смог реализовать 11-метровый удар. Позднее «Реал» всё-таки смог забить победный гол в матче — на 81-й минуте отличился полузащитник Джуд Беллингем.