Корнеев: «Урал» двигается вперёд. Это уникальный старт для команды

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал старт екатеринбургского «Урала» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Проблема с составом у «Урала» решается. В этом и сила состава, что при стечении обстоятельств вратарь где-то помогает держать счёт на «ноль». В какой-то определённый момент кто-то делает пенальти или создаёт момент, который приводит к голу. Команда двигается вперёд. Это уникальный старт для «Урала», они усилились неплохо», – сообщил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Сегодня, 26 августа, в матче 6-го тура РПЛ «Урал» на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Старт намечен на 15:00 мск.
Напомним, «Урал» занимает второе место в чемпионате России по футболу с 13 набранными очками в турнирной таблице, а «Зенит» расположился на третьей строчке с 10 очками.
- 26 августа 2023
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