Жером Ротен: поведение Верратти вредит имиджу «ПСЖ», он должен уйти

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен», а ныне эксперт RMC Жером Ротен выступил с резкой критикой в адрес итальянского хавбека парижан Марко Верратти.
«Он не заслуживал нового контракта в начале года. Руководство клуба допустило ошибку, а теперь пытается исправить её, вынуждая его уйти. Вы не можете держать в команде игрока, который играет 60% матчей, который часто очень устаёт к 60-й минуте, если в матче высокий темп, который является завсегдатаем вечеринок, курит и выпивает.
Кроме того, такие вещи вредят имиджу клуба. Ведь он даже не прячется! Главные проблемы «ПСЖ» прежде всего связаны с имиджем его звёзд, и если они хотят что-то изменить в этом плане, то сохранение Верратти – это драматичная ошибка. Он не изменит своего поведения», — сказал Ротен в эфире RMC Sport.
Напомним, Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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