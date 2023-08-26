Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция Мбаппе по будущему Верратти в «ПСЖ»

Стала известна позиция Мбаппе по будущему Верратти в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, как нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе относится к потенциальному уходу из парижского клуба полузащитника Марко Верратти. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Мбаппе не выступает против того, чтобы Верратти остался в «ПСЖ» этим летом. Во время ужина по окончании прошлого сезона форвард сказал итальянцу о своём желании продолжать играть за парижан и посмотреть, примет ли тот аналогичное решение.

Отмечается, что Верратти не пользуется благосклонностью главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Верратти близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли», однако она пока не была подтверждена.

30-летний Верратти связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2026 года.

Материалы по теме
Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» по продлению контракта

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android