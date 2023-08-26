Стала известна позиция Мбаппе по будущему Верратти в «ПСЖ»

Стало известно, как нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе относится к потенциальному уходу из парижского клуба полузащитника Марко Верратти. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Мбаппе не выступает против того, чтобы Верратти остался в «ПСЖ» этим летом. Во время ужина по окончании прошлого сезона форвард сказал итальянцу о своём желании продолжать играть за парижан и посмотреть, примет ли тот аналогичное решение.

Отмечается, что Верратти не пользуется благосклонностью главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Верратти близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли», однако она пока не была подтверждена.

30-летний Верратти связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2026 года.

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