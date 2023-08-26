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«Рома» намерена сегодня сделать официальное предложение «Челси» по аренде Лукаку

«Рома» намерена сегодня сделать официальное предложение «Челси» по аренде Лукаку
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Итальянская «Рома» намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги по оформлению перехода в клуб нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, руководство римского клуба сейчас находится в Лондоне и ведёт переговоры со своими коллегами из «Челси». Сегодня, 26 августа, «Рома» планирует сделать официальное предложение по аренде Лукаку.

Ключевым фактором в возможном переходе Лукаку в «Рому» может стать плата за аренду и полное покрытие зарплаты бельгийца римским клубом.

Ожидается, что сделка может быть закрыта в ближайшие двое суток.

30-летний Лукаку связан контрактом с «Челси» до июня 2026 года. В прошлом сезоне он играл за «Интер» на правах аренды.

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