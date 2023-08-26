Ультрас «ПСЖ» не планируют акций против Мбаппе на матче с «Лансом»

Группа активных болельщиков «ПСЖ» не планирует проводить какие-либо акции против нападающего команды Килиана Мбаппе в матче с «Лансом» в 3-м туре чемпионата Франции. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, ультрас не будут использовать баннеры с каким-либо негативом в адрес Мбаппе. Отмечается, что акции фанатов касательно нападающего будут проходить в нейтральном или положительном ключе. Болельщики надеются, что Мбаппе продлит свой контракт с «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» с «Лансом» состоится уже сегодня, 26 августа. Стартовый свисток встречи в Париже прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе отклонил последнее предложение «ПСЖ» о продлении контракта, который истекает летом следующего года.

Материалы по теме Стала известна позиция Мбаппе по будущему Верратти в «ПСЖ»

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами