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Ещенко: тренер «Ахмата» Ромащенко — спартач. Он по-любому захочет обыграть «Спартак»

Ещенко: тренер «Ахмата» Ромащенко — спартач. Он по-любому захочет обыграть «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о предстоящем матче чемпионата России, в котором красно-белые на своём поле примут «Ахмат».

«Учитывая последние события, «Спартак» должен реабилитироваться и включаться в гонку, поэтому дома надо обыгрывать «Ахмат». Хотя «Ахмат» поменял тренерский штаб и крупно выиграл.

«Ахмат» — неудобный соперник? У «Спартака» нет удобных или неудобных соперников. Они могут и проиграть, и выиграть. Естественно, «Ахмат» будет пытаться выиграть. Тем более их тренер Ромащенко — спартач. Он по-любому захочет обыграть «Спартак», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 26 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Игра начнётся в 19:30 мск.

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