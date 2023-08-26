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«Барселона» зарегистрировала Алонсо в Ла Лиге

«Барселона» зарегистрировала Алонсо в Ла Лиге
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Каталонская «Барселона» официально зарегистрировала защитника Маркоса Алонсо в испанской Ла Лиге на сезон-2023/2024, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

По данным источника, 32-летний защитник был включён в состав «Барселоны». Таким образом, контракт Алонсо с клубом из Каталонии, рассчитанный до 2024 года, официально зарегистрирован. Футболист сможет сыграть за чемпиона Испании уже с «Вильярреалом» в матче 3-го тура Ла Лиги.

Напомним, «Барселоне» остаётся зарегистрировать лишь вратаря Иньяки Пенью и защитника Иньиго Мартинеса. Также отмечается, что каталонский клуб не зарегистрировал новый контракт левого защитника Алекса Бальде, который по-прежнему числится в клубе как игрок молодёжной команды.

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