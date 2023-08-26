Баркола объявил «Лиону» о желании уйти, француз хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий французского «Лиона» Брэдли Баркола сообщил руководству клуба о желании покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, футболист объявил об этом также и тренерскому штабу «Лиона». Отмечается, что Баркола хотел бы перейти в столичный «ПСЖ», однако у него на руках ещё нет соглашения с парижанами.

Для осуществления трансфера «ПСЖ» ещё предстоит прийти к соглашению с «Лионом», который несколько раз менял требования по выплате за игрока.

Контракт 20-летнего Баркола связан контрактом с «Лионом» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Баркола сыграл два матча, не отметившись результативными действиями.