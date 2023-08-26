Баркола объявил «Лиону» о желании уйти, француз хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий французского «Лиона» Брэдли Баркола сообщил руководству клуба о желании покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, футболист объявил об этом также и тренерскому штабу «Лиона». Отмечается, что Баркола хотел бы перейти в столичный «ПСЖ», однако у него на руках ещё нет соглашения с парижанами.
Для осуществления трансфера «ПСЖ» ещё предстоит прийти к соглашению с «Лионом», который несколько раз менял требования по выплате за игрока.
Контракт 20-летнего Баркола связан контрактом с «Лионом» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 18 млн.
В нынешнем сезоне Баркола сыграл два матча, не отметившись результативными действиями.
- 26 августа 2023
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:55
-
11:49
-
11:37
-
11:33
-
11:22
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:41
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:12
-
09:59
-
09:57
-
09:56
-
09:53
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:29