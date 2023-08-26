Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Урал»

Бывший футболист сборной России по футболу Павел Погребняк поделился ожиданиями в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал». Матч начнётся в 15:00 мск.

«Встречается лидер чемпионата с чемпионом последних лет. «Зениту» пора возвращать свой трон — это понятно. «Уралу», мне кажется, как и всем болельщикам Екатеринбурга — нравится текущее расположение команды в турнирной таблице. «Урал» будет пытаться сохранить себя в лидирующей тройке.

«Зенит» показал со «Спартаком», что мастерство не пропьёшь. Класс остался даже без Малкома. Поэтому «Уралу» будет тяжело. Учитывая последние матчи с «Зенитом» на выезде, в том числе когда играл я — перспективы особо не радужные. Понятно, что «Урал» будет играть на контратаках. Думаю, что всё равно «Зенит» возьмёт три очка», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.