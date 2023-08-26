Дочь Рубиалеса заплакала во время собрания. Глава RFEF призвал её гордиться своим отцом

Во время выступления президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, где он принёс извинения за инцидент с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо, одна из его дочерей заплакала.

Рубиалес упомянул своих дочерей в своей извинительной речи, и одна из них не смогла сдержать слёз. После этого функционер попытался её успокоить.

«Дочь моя, не плачь, ты должна быть спокойной и счастливой, понимаешь? И гордиться тем, кто твой отец», – приводит слова Рубиалеса La Vanguardia.

Напомним, ранее Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но при этом не собирается уходить в отставку. Президент испанской футбольной федерации угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин – 2023. Луис страстно поцеловал в губы Эрмосо, после чего на него обрушился шквал критики.