Дочь Рубиалеса заплакала во время собрания. Глава RFEF призвал её гордиться своим отцом

Во время выступления президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, где он принёс извинения за инцидент с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо, одна из его дочерей заплакала.
Рубиалес упомянул своих дочерей в своей извинительной речи, и одна из них не смогла сдержать слёз. После этого функционер попытался её успокоить.
«Дочь моя, не плачь, ты должна быть спокойной и счастливой, понимаешь? И гордиться тем, кто твой отец», – приводит слова Рубиалеса La Vanguardia.
Напомним, ранее Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но при этом не собирается уходить в отставку. Президент испанской футбольной федерации угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин – 2023. Луис страстно поцеловал в губы Эрмосо, после чего на него обрушился шквал критики.
- 26 августа 2023
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