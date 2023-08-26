Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не нуждается в усилении атаки

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что усиление атаки извне не потребуется, несмотря на травму Винисиуса.

«Нужен ли нам дополнительный нападающий из-за травмы Винисиуса? Нет, я думаю, что линия атаки полностью закрыта. Вы можете судить по статистике: мы забили шесть голов без Карима, без Винисиуса… Значит, у нас хватает ресурсов впереди.

Команда укомплектована. Мы можем побеждать без Винисиуса, Бензема, Куртуа, Милитау. Это означает, что состав хорошо укомплектован. Ребята преуспевают», – цитирует Анчелотти As.

В нынешнем сезоне «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0). Сейчас мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата с Испании с девятью набранным очками после трёх матчей.