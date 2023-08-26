Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не нуждается в усилении атаки

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что усиление атаки извне не потребуется, несмотря на травму Винисиуса.
«Нужен ли нам дополнительный нападающий из-за травмы Винисиуса? Нет, я думаю, что линия атаки полностью закрыта. Вы можете судить по статистике: мы забили шесть голов без Карима, без Винисиуса… Значит, у нас хватает ресурсов впереди.
Команда укомплектована. Мы можем побеждать без Винисиуса, Бензема, Куртуа, Милитау. Это означает, что состав хорошо укомплектован. Ребята преуспевают», – цитирует Анчелотти As.
В нынешнем сезоне «Реал» обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0), одержал верх над «Альмерией» (3:1) и добился победы над «Сельтой» (1:0). Сейчас мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата с Испании с девятью набранным очками после трёх матчей.
- 26 августа 2023
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:55
-
11:49
-
11:37
-
11:33
-
11:22
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:41
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:12
-
09:59
-
09:57
-
09:56
-
09:53
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:29