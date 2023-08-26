Слуцкий прокомментировал качество газона в Сочи

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий рассказал о качестве газона на стадионе «Фишт» в Сочи в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Локомотивом». Матч пройдёт 27 августа в 20:00 мск.

«Насколько я знаю, ситуация в Сочи абсолютно такая же. То есть у них на базе идеальные по качеству поля, где работает профессиональный агроном, но на «Фиште» всегда ужас», – сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее в «Сочи» объяснили проблемы с качеством газона, сославшись на то, что в городе долгое время держится высокая температура, из-за этого поле находится не в лучшем состоянии. При этом все службы клуба готовятся к матчу с «Локомотивом» в воскресенье, 27 августа.