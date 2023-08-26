«Зенит» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00
Поделиться
Сегодня, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» сыграет с «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов) прозвучит в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» одержал три победы в пяти турах нынешнего сезона, допустил одно поражение и ещё один матч свёл вничью. Команда Сергея Семака расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков.
«Урала» не проиграл ни одного матча с начала чемпионата, одержав четыре победы при одной ничьей. С десятью очками оранжево-чёрные занимают второе место, на одно очко отставая от лидера турнира.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:55
-
11:49
-
11:37
-
11:33
-
11:22
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:41
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:12
-
09:59
-
09:57
-
09:56
-
09:53
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:29
Партнерский контент