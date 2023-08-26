«Зенит» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00

Сегодня, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» сыграет с «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов) прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» одержал три победы в пяти турах нынешнего сезона, допустил одно поражение и ещё один матч свёл вничью. Команда Сергея Семака расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Урала» не проиграл ни одного матча с начала чемпионата, одержав четыре победы при одной ничьей. С десятью очками оранжево-чёрные занимают второе место, на одно очко отставая от лидера турнира.