Мамаев: Слуцкий для кого-то, может, святой, но для меня он — нехороший человек

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев высказался о взаимоотношениях с экс главным тренером армейцев Леонидом Слуцким, заявив, что считает специалиста нехорошим человеком.

«Какие у меня взаимоотношения со Слуцким? У нас не может быть с ним никаких взаимоотношений. Деньги в него я не швырял, но конфликт был. Я пришёл, чтобы сказать ему всё, что у меня было. Мужчины же могут один на один поговорить, невзирая на статус. Я не пришёл к нему драться, я пришёл, чтобы высказать свою позицию в отношении его как человека.

Этот разговор вышел за рамки только из-за него. От меня об этом никто ничего не знал. Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком всё обсудил один на один. Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я выходил из кабинета, он крикнул мне в след: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо», — сказал Мамаев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».