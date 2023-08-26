Президент «Наполи» Де Лаурентис раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис язвительно прокомментировал решение Лучано Спаллетти возглавить сборную Италии.
«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне: «Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом». Поэтому я отпустил его. Но только он сам знает, что творилось у него в голове», – приводит слова Де Лаурентиса Calciomercato.
Напомним, бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии 18 августа, предварительно разорвав контракт с неаполитанским клубом. Он должен был выплатить клубу компенсацию в размере € 3 млн, если возобновит профессиональную деятельность в сезоне-2023/2024.
По информации итальянских СМИ, Спаллетти подписал контракт с Федерацией футбола Италии без выплаты компенсации, которую требовал Де Лаурентис. Теперь бывший клуб Лучано подал на него в суд.
- 26 августа 2023
-
14:07
-
14:04
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:38
-
13:26
-
13:20
-
13:14
-
13:14
-
12:55
-
12:49
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:55
-
11:49
-
11:37
-
11:33
-
11:22
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:41