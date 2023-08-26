Президент «Наполи» Де Лаурентис раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис язвительно прокомментировал решение Лучано Спаллетти возглавить сборную Италии.

«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне: «Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом». Поэтому я отпустил его. Но только он сам знает, что творилось у него в голове», – приводит слова Де Лаурентиса Calciomercato.

Напомним, бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии 18 августа, предварительно разорвав контракт с неаполитанским клубом. Он должен был выплатить клубу компенсацию в размере € 3 млн, если возобновит профессиональную деятельность в сезоне-2023/2024.

По информации итальянских СМИ, Спаллетти подписал контракт с Федерацией футбола Италии без выплаты компенсации, которую требовал Де Лаурентис. Теперь бывший клуб Лучано подал на него в суд.