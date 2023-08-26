Владимир Гранат назвал фаворита матча «Рубин» — «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал бело-голубых фаворитом предстоящего матча чемпионата России с «Рубином».
«Безусловно, считаю «Динамо» фаворитом. Команда набрала ход, а «Рубину» тяжело даются игры и набранные очки. Понятно, что у «Динамо» нет стабильности: команда не может провести цельную игру, а играет отрезками или таймами. Но у них победы над серьёзными соперниками. У «Рубина» тоже должна быть уверенность после последнего победного матча над Самарой», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 26 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Ак-Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
- 26 августа 2023
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