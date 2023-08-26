Шатов: «Урал» способен взять очки у «Зенита», но ему будет сложно

Бывший полузащитник «Зенита» и «Урала» Олег Шатов высказался о предстоящем матче между командами в 6-м туре РПЛ, отметив, что екатеринбуржцы имеют шансы взять очки в выездной игре, однако сине-бело-голубые находятся на подъёме после победы над московским «Спартаком».

Матч «Зенита» и «Урала» пройдёт уже сегодня, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Сегодня буду на игре. С какими чувствами пойду на «Газпром Арену»? В моём случае ответ банальный — встречаются два моих родных клуба, за которые я всегда переживаю. Поэтому во время игры буду беспристрастен, не смогу больше симпатизировать ни одному из соперников. Просто хочу, чтобы команды показали яркий футбол, порадовали болельщиков. А победит пусть сильнейший.

Это начало сезона, и даже треть чемпионата ещё не прошла. «Урал» способен взять очки на выезде у «Зенита», но ему будет сложно. Тем более после того, как в минувшем туре сине‑бело‑голубые обыграли «Спартак». Думаю, эта победа ещё больше приободрила команду, у ребят сейчас крылья появятся. Но тренерский штаб «Урала», в свою очередь, хорошо подготовит команду. Поэтому нас ждёт непростое противостояние», — приводит слова Шатова «Матч ТВ».