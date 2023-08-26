Тренера «Челси» Почеттино застали врасплох вопросом об игроке его команды

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не смог ответить на вопрос журналиста о перспективах игрока «синих» Маланга Сарра, который прошлый сезон провёл в «Монако» на правах аренды. Оказалось, что аргентинский специалист понятия не имеет, кто этот 24-летний защитник.

«Кто? Маланг Сарр? Кто это? Не знаю, что тебе ответить. Я не знаю, потому что ты меня застал врасплох, твой вопрос послал меня в нокдаун. Мы говорили о «Лутоне»… – сказал Почеттино во время пресс-конференции.

Тренера «Челси» в некоторой степени оправдывает кадровая ситуация – за последние полтора года через клуб прошло немало новых футболистов, в результате чего, как отметил защитник «синих» Тьяго Силва в прошлом сезоне, численный состав команды насчитывал 36 игроков.

Сарр, которому подобная «забывчивость» главного тренера не сулит успешной карьеры в Лондоне, не первый игрок, о существовании которого Почеттино не знал. Ранее аргентинец смутился после вопроса о Джейми Камминге, молодом вратаре, сыгравшем один матч во время предсезонной подготовки.

Маланг Сарр перешёл в «Челси» из французской «Ниццы» летом 2020 года. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.