«Зенит» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» сыграет с «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов) прозвучит в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Юшин, Егорычев, Шеттине.
«Зенит» одержал три победы в пяти турах нынешнего сезона, потерпел одно поражение и ещё один матч свёл вничью. Команда Сергея Семака расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков.
«Урал» не проиграл ни одного матча с начала чемпионата, одержав четыре победы при одной ничьей. С 13 очками оранжево-чёрные занимают второе место, на одно очко отставая от лидера турнира, «Краснодара».
- 26 августа 2023
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