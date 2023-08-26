Файзуллаев рассказал, как Зайнутдинов помог ему адаптироваться в ЦСКА

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1), а также рассказал об адаптации в российской команде, отметив большую роль в этом бывшего полузащитника армейцев Бактиёра Зайнутдинова, который недавно подписал контракт со стамбульским «Бешикташем».

«Была интересная игра с «Оренбургом», боевая. Все боролись до конца, чтобы забрать три очка, все отдались на все сто. Хотели набрать три очка, но не получилось. В следующем матче постараемся выиграть, потому что ЦСКА — это команда, которая побеждает всегда. Адаптация идёт очень хорошо, ребята очень помогли, спасибо им. Баха тоже очень помог мне, спасибо ему. Желаю ему удачи в Турции. Но адаптация ещё идёт.

Баха помог познакомиться с ребятами, клубом, базой — со всем помог. Я узнал, что ЦСКА заинтересовался мной, после чемпионата Азии среди игроков до 20 лет, но ждал, чтобы у нас закончился первый круг. После этого думал и перешёл сюда. Думаю, пришло время сделать следующий шаг и поднять свой уровень, улучшить свою игру и способности», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.