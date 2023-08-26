«Рубин» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 26 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани пройдёт матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Рубин» сыграет с московским «Динамо». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам пяти туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьи). «Динамо» идёт в тройке лидеров РПЛ, располагаясь на третьей строчке с 10 заработанными очками.
Команды не играли друг с другом в официальных матчах в прошлом сезоне, так как «Рубин» выступал в Первой лиге.
Комментарии
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