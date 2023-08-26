Клопп высказался о «Ньюкасле» после прихода в клуб людей из Саудовской Аравии

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об изменениях у «Ньюкасла» после произошедшей в 2021 году покупки клуба Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.
«Конечно, я ожидал, что их команда станет лучше после прихода саудовцев в клуб. Но при этом никто не знал, что произойдёт в дальнейшем. Они не проводили сумасшедших сделок, хотя люди, вероятно, думали, что это будет больше похоже на «Челси».
Они приобрели фантастических игроков, таких как Исак, Ботман, Бруно (Гимарайнс. – Прим. «Чемпионата»), Уиллок. Это действительно умные сделки. Затем в нынешнем году они купили Тонали и Барнса.
При этом у них в составе по-прежнему есть игроки из прошлого – например, Альмирон, Лонгстафф и Шер. Они покупали футболистов и раньше, но мог ли прежний «Ньюкасл» делать то, что они осуществляют сейчас? Наверное, нет. Я с огромным уважением отношусь к тому, как они работают, и не могу ничего сказать об окружающих обстоятельствах», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
- 26 августа 2023
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