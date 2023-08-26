«Локомотив» не смог обыграть «Краснодар» и приблизиться к лидерам женской Суперлиги

Сегодня, 26 августа, в Москве состоялся матч 18-го тура женской Суперлиги, в котором встречались местный «Локомотив» и «Краснодар». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче удалось открыть гостям — забитый мяч на свой счёт записала защитница «Краснодара» Александра Пилигрим (1:0). «Локомотив» смог отыграться лишь во втором тайме — забила 18-летняя Алиса Мишурина (1:1).

Своим матчем «Локомотив» и «Краснодар» открыли 18-й тур Суперлиги. Железнодорожницы, занимавшие перед стартом игры третью строчку в турнирной таблице, набрали лишь одно очко и не смогли приблизиться к идущим выше ЦСКА (48) и санкт-петербургскому «Зениту» (47). В активе «Локомотива» 41 очко.

«Краснодар» занимает девятое место в Суперлиге с 15 набранными очками.