«Зенит» — «Урал»: на девятой минуте Иван Сергеев открыл счёт

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» встречается с «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На девятой минуте Иван Сергеев открыл счёт, результативно завершив контратаку «Зенита».

«Зенит» одержал три победы в пяти турах нынешнего сезона, потерпел одно поражение и свёл ещё один матч вничью. Команда Сергея Семака расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Урал» не проиграл ни одного матча с начала чемпионата, одержав четыре победы при одной ничьей. С 13 очками оранжево-чёрные занимают второе место, отставая от лидера турнира, «Краснодара», на одно очко.