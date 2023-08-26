«Зенит» — «Урал»: на девятой минуте Иван Сергеев открыл счёт

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» встречается с «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
На девятой минуте Иван Сергеев открыл счёт, результативно завершив контратаку «Зенита».
«Зенит» одержал три победы в пяти турах нынешнего сезона, потерпел одно поражение и свёл ещё один матч вничью. Команда Сергея Семака расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков.
«Урал» не проиграл ни одного матча с начала чемпионата, одержав четыре победы при одной ничьей. С 13 очками оранжево-чёрные занимают второе место, отставая от лидера турнира, «Краснодара», на одно очко.
- 26 августа 2023
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