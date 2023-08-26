Кузнецов: мы обыграли ЦСКА, а вы думаете, что нам всё проплатили. Вы что, дебилы?

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов, который сейчас является тренером 2DROTS, отреагировал на тему того, что его медиакоманде помогают успешно выступать в Фонбет Кубке России.

«Когда мы обыгрываем ЦСКА, что говорят? Да у них состав-то не основной был. Это недонастроились. Там профессионалы играют. Мы играем хорошо с представителями ФНЛ-2 – да это всё проплатили 2DROTS. Вы что, дебилы? Вы что пишете?

Мы все говорим, да, мы хотим наш футбол развивать. Чтобы лучше футболисты были, тренерский состав и так далее, а сами всё наоборот. Все пекутся о своей наживе. Мы команду за командой теряем. Мы потеряли «Тамбов». Команды заканчивают существование. А мы все молчим. Я переживаю за наш футбол», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

Напомним, ранее медиакоманда в 1/128 Кубка России обыграла «Муром» из одноимённого города со счётом 3:1. 2DROTS пробились в следующую стадию, где сыграют с кировским «Динамо».