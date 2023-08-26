Кузнецов: мы обыграли ЦСКА, а вы думаете, что нам всё проплатили. Вы что, дебилы?

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов, который сейчас является тренером 2DROTS, отреагировал на тему того, что его медиакоманде помогают успешно выступать в Фонбет Кубке России.
«Когда мы обыгрываем ЦСКА, что говорят? Да у них состав-то не основной был. Это недонастроились. Там профессионалы играют. Мы играем хорошо с представителями ФНЛ-2 – да это всё проплатили 2DROTS. Вы что, дебилы? Вы что пишете?
Мы все говорим, да, мы хотим наш футбол развивать. Чтобы лучше футболисты были, тренерский состав и так далее, а сами всё наоборот. Все пекутся о своей наживе. Мы команду за командой теряем. Мы потеряли «Тамбов». Команды заканчивают существование. А мы все молчим. Я переживаю за наш футбол», – приводит слова Кузнецова Metaratings.
Напомним, ранее медиакоманда в 1/128 Кубка России обыграла «Муром» из одноимённого города со счётом 3:1. 2DROTS пробились в следующую стадию, где сыграют с кировским «Динамо».
- 26 августа 2023
-
16:57
-
16:51
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
16:17
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:43
-
15:37
-
15:33
-
15:25
-
15:25
-
15:15
-
15:11
-
15:05
-
15:00
-
14:41
-
14:34
-
14:31
-
14:30
-
14:19
-
14:18
-
14:07
-
14:04
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:38