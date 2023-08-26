«Рубин» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, который пройдёт сегодня, 26 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Кузнецов, Ломовицкий, Даку.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричал, Бальбуэна, Даса, Фомин, Лаксальт, Смолов, Нгамалё, Макаров, Тюкавин.

По итогам пяти туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» идёт в тройке лидеров РПЛ, располагаясь на третьей строчке с 10 заработанными очками.