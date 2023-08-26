«Зенит» — «Урал»: Кассьерра оформил дубль

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Зенит» встречается с «Уралом». Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент публикации новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

На 68-й минуте Матео Кассьерра оформил дубль, во второй раз за матч переиграв вратаря гостей в ближнем бою.

Ранее на девятой минуте нападающий «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт, поразив ворота «Урала» с близкого расстояния после передачи Клаудиньо. На 30-й минуте форвард хозяев Матео Кассьерра хладнокровно реализовал выход один на один с вратарём, удвоив преимущество сине-бело-голубых. Перед самым перерывом до разгрома дело довёл Клаудиньо, воспользовавшийся грубой ошибкой голкипера гостей.

«Зенит» одержал три победы в пяти турах нынешнего сезона, потерпел одно поражение и свёл ещё один матч вничью. Команда Сергея Семака расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«Урал» не проиграл ни одного матча с начала чемпионата, одержав четыре победы при одной ничьей. С 13 очками оранжево-чёрные занимают второе место, отставая от лидера турнира, «Краснодара», на одно очко.