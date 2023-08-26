«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Тоттенхэм». Команды встречались на стадионе «Виталити – Дин Корт». Игру обслуживала бригада арбитров из Англии во главе с Тимом Робинсоном. Встреча завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.
В середине первого тайма, на 17-й минуте, Джеймс Мэддисон открыл счёт в матче. Второй гол во встрече пришёл на 63-й минуте матча, отличился Деян Кулушевски, увеличив отрыв «Тоттенхэма» – 2:0. Командам в дальнейшем не удалось больше поразить ворота, и игра завершилась со счётом 2:0.
«Тоттенхэм» после трёх сыгранных туров набрал семь очков в турнирной таблице АПЛ. Команда ранее победила «Манчестер Юнайтед» (2:0) и сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2).
«Борнмут» за три игры набрал лишь одно очко в матче с «Вест Хэмом» (1:1), в остальных встречах уступил «Ливерпулю» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:2).
- 26 августа 2023
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