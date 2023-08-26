«Аль-Ахли» объявил о переходе Габриэля Вейги

21-летний испанский полузащитник Габриэль Вейга подписал контракт с аравийским клубом «Аль-Ахли».

«Жемчужина Испании будет петь наш гимн», – сообщила пресс-служба «Аль-Ахли», опубликовав в соцсетях ролик с представлением игрока.

На одного из самых талантливых игроков своего поколения претендовали «Пари Сен-Жермен» и «Наполи», но испанец, выступавший за «Сельту», выбрал иное продолжение карьеры. По информации различных источников, Вейга будет получать в новом клубе почти € 12 млн в год.

Испанский хавбек успел сыграть один матч за «Сельту» в нынешнем сезоне в Примере. Летом он принимал участие в шести играх молодёжного Евро. В прошлом сезоне Вейга провёл 36 матчей в Ла Лиге, в которых забил 11 голов и отдал четыре передачи. Также он появился на поле в трёх встречах Кубка Испании.