«Вязкая поляна». Игрок «Краснодара» Ахметов — о качестве стадиона в Воронеже

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о матче с воронежским «Факелом» в 6-м туре РПЛ (0:0), отметив, что проблемы в игре краснодарцев были связаны с не самым лучшим качеством поля стадиона в Воронеже.
«Закончились ли силы у «Краснодара» в конце матча с «Факелом»? Нет, вроде бы не закончились. Мы давили, атаковали, старались забить. Но и поле, конечно, не совсем простое, высокое достаточно. Может быть, это сказалось.
Многие жалуются на поле? Значит, есть причины. Вязкая поляна, высокая трава. Надо привыкать к нему, адаптироваться», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».
«Краснодар» занимает первое место в РПЛ после шести сыгранных матчей, набрав в них 14 очков. Краснодарцы ещё не проигрывали в чемпионате в нынешнем сезоне (четыре победы и две ничьих).
- 26 августа 2023
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