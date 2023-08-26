2DROTS и «Динамо» Киров проведут матч Кубка России на берегу Баренцева моря

Матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» пройдёт на плавучей платформе для добычи газа «Актик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море.
«Футбол в Заполярье ломает шаблоны. История с матчем на берегу Баренцева моря – это настоящая футбольная романтика. Это про народную игру, в которую можно играть везде, включая морской плавучий док. С учётом того, что РФС решит все логистические и организационные вопросы, которые по регламенту обычно лежат на клубах, а победитель по регламенту Фонбет Кубка России получит ещё 1,5 миллиона рублей, ни у кого из участников вопросов нет», – приводит слова директора по мероприятиям РФС Терёшина «РБ Спорт».
Напомним, ранее медиакоманда 2DROTS в 1/256 Кубка России обыграла «Сахалин» со счётом 2:0, после этого в 1/124 победила «Муром» — 3:1. Следующий матч в 1/64 клуб из Москвы проведёт против кировского «Динамо». Ориентировочная дата встречи – 4–5 сентября.
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