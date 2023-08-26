В США матч женского футбола оказался популярнее финала Кубка лиг с Месси
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Стали известны самые просматриваемые футбольные матчи в США на неделе с 14 по 20 августа, сообщает Livesoccertv.
Самой популярной игрой стал финал женского чемпионата мира с участием сборных Испании и Англии. Игру посмотрели 1 813 000 зрителей. Испанки одержали победу со счётом 1:0 и стали чемпионками мира.
На втором месте оказался финал Кубка североамериканских лиг. Встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Аудитория матча составила 1 453 000 человек. «Интер Майами» одержал победу в серии послематчевых пенальти.
Третьим стал матч за бронзовые медали женского чемпионата мира, в котором Швеция победила Австралию (2:0). Игру посмотрели 1 058 000 зрителей.
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