В США матч женского футбола оказался популярнее финала Кубка лиг с Месси

Стали известны самые просматриваемые футбольные матчи в США на неделе с 14 по 20 августа, сообщает Livesoccertv.

Самой популярной игрой стал финал женского чемпионата мира с участием сборных Испании и Англии. Игру посмотрели 1 813 000 зрителей. Испанки одержали победу со счётом 1:0 и стали чемпионками мира.

На втором месте оказался финал Кубка североамериканских лиг. Встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Аудитория матча составила 1 453 000 человек. «Интер Майами» одержал победу в серии послематчевых пенальти.

Третьим стал матч за бронзовые медали женского чемпионата мира, в котором Швеция победила Австралию (2:0). Игру посмотрели 1 058 000 зрителей.